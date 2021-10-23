Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (İzmit Uyuşturucu Madde ) Basın Açıklaması 23.10.2021

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 22 Ekim 2021 tarihinde İzmit ilçesinde bir şahsın evinde yapılan arama neticesinde (25. 685) gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri