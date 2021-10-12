KOCAELİ VALİLİĞİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI (UYUŞTURUCU VE KAÇAK AKARYAKIT ) BASIN AÇIKLAMASI 12.10.2021

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Olay-1

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında; 09 Ekim 2021 tarihinde Başiskele ilçesi sorumluluk bölgesinde, B. B. isimli şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde (725) gram kubar esrar ve (1) adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmiştir. Olay-2 İzmit İlçesi sorumluluk bölgesinde, E. C. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, (6) ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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