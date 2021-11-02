Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 01-31 Ekim 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 10. 2021-31. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 336 olayda toplam 586 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 73'ü Tutuklanmış, 13'ü Adli Kontrol almış, 499 şahıs Serbest kalmış, 1 şahıs adli makamlara Mevcutlu olarak sevk edilmiştir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

? 52. 294 gr ESRAR,

? 107. 157 gr EROİN,

? 53. 105 gr SKUNK,

? 389 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),

? 957 gr METAMFETAMİN,

? 2 gr KOKAİN,

? 266 ad ECSTASY,

? 11 ad CAPTAGON,

? 233 ad SENTETİK ECZA

? 37 kök HİNT KENEVİRİ ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

? 2 ad TÜFEK,

? 8 ad TABANCA,

? 337 ad FİŞEK,

? 17 ad HASSAS TERAZİ,

? 8565 TL ( Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para Ele Geçirilmiştir. ) İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 01. 10. 2021 - 31. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda, 20 olayda toplam 22 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış olup bu şahıslardan 5'i Tutuklanmış, 17 Şahıs Hakkında Serbest Yargılanma kararı verilmiştir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

? 244 kök KENEVİR BİTKİSİ,

? 27. 927 gr ESRAR,

? 130 gr METAMFETAMİN,

? 11 gr BONZAİ Uyuşturucu ile olan mücadelemiz aralıksız, kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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