Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 18.10.2021-24.10.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 18. 10. 2021-24. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 81 olayda toplam 135 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 20'si Tutuklanmış, 2'si Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış ve 113'ü SERBEST kalmıştır.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

867 gr ESRAR, 42 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 369 gr METAMFETAMİN, 53. 000 gr SKUNK, 23 ad ECSTASY, 122 ad SENTETİK ECZA, 1 gr KOKAİN ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

990 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 3 ad TABANCA, 260 ad fişek 4 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 18. 10. 2021-24. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 2 olayda toplam 2 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 2 şahıs hakkında Tutuklama kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

30. 065 gr ESRAR ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri