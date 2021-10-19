Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 11-17 Ekim 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11. 10. 2021-17. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 69 olayda, toplam 119 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 12'si Tutuklanmış, 104 şahıs Serbest kalmıştır. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 39. 990 gr ESRAR, 5 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 57 gr METAMFETAMİN, 5 gr SKUNK, 107. 000 gr EROİN, 11 ad CAPTAGON ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 5270 TL Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 2 ad TÜFEK 3 ad HASSAS TERAZİ, 2 ad TABANCA, 72 ad FİŞEK ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 11. 10. 2021-17. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 4 olayda, 4 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış olup, 4 şahıs hakkında ise Serbest Yargılanma kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 861 gr ESRAR, 5 kök KENEVİR BİTKİSİ ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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