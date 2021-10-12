KOCAELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ( UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ) BASIN DUYURUSU 04.10.2021-10.10.2021 - Haberler
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KOCAELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ( UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ) BASIN DUYURUSU 04.10.2021-10.10.2021

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KOCAELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ( UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ) BASIN DUYURUSU 04.10.2021-10.10.2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 04. 10. 2021-10. 10.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 04. 10. 2021-10. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 77 olayda toplam 123 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 10'u Tutuklanmış, 111 şahıs Adli Kontrol Şartı ile Serbest kalmış, 2 şahıs Adli Makamlara mevcutlu olarak sevk edilecektir. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

? 1. 040 gr ESRAR,

? 31 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ),

? 88 gr METAMFETAMİN,

? 100 adet SENTETİK ECZA,

? 133 gr EROİN

? 1 kök HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ ele geçirilmiştir.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda;

? 1. 345 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para,

? 2 ad TABANCA,

? 2 ad HASSAS TERAZİ ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 04. 10. 2021-10. 10. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 8 olayda toplam 7 şahsa Adli İşlem Başlatılmış olup; 1 şahıs Tutuklanmış ve 6 şahıs hakkında Serbest Yargılanma Kararı verilmiştir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde;

? 765 gr ESRAR

? 5 gr METAMFETAMİN

? 233 kök KENEVİR ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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Haber: KOCAELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ve İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ( UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ) BASIN DUYURUSU 04.10.2021-10.10.2021 - Haberler
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