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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele)

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Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ( Uyuşturucu ile Mücadele)

İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 12. 10.

İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 12. 10. 2021 tarihinde İlimiz TEM otoyolu üzerinde durdurulan iki tırda Narkotik Dedektör köpeği Talisca ile yapılan arama neticesinde, Dorse çatı iskeleti içerisine zulalanmış vaziyette 477 paket halinde 107 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, Konu ile ilgili 4 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlanmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

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