Kocaeli'nin her noktasında bir üstyapı çalışması var

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Habermetre) - Yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Kent genelinde cadde, bulvarlar ve köy yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları yürütülüyor.

ÜST GEÇİTLER VE KAVŞAKLAR YAPILIYOR

Kent genelinde tüm ilçelerde cadde, bulvarlar ve köy yollarında üstyapı çalışmaları kapsamında, yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapılıyor. Kocaeli'nde birçok farklı noktada ilçe merkezlerinde cadde, bulvar ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yaya üstgeçitleri, dere ıslah çalışmaları, yol güvenliği sağlanması için kavşak ve taş duvar imalatları yapılıyor.

BAŞİSKELE, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL

Başiskele ilçesinde cadde, sokak ve köy yollarına 22 bin 860 metre uzunluğunda yol yapan Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesinde 9 bin 630 metre cadde, sokak ve köy yolu yapımı gerçekleştirdi. Karamürsel ilçesinde 18 bin 770 metre uzunlukta yol yapıldı.

GEBZE, DİLOVASI, DARICA, ÇAYIROVA

Gebze ilçesinde 2021 yılında 7 bin 285 metre uzunlukta yol yapan Büyükşehir, Dilovası'nda 3 bin 800, Çayırova'da 4 bin 750 metre, Darıca'da 7 bin 320 metre uzunlukta üstyapı çalışması yaptı.

KÖRFEZ, DERİNCE, KANDIRA, KARTEPE

Körfez ilçesinde 2021 yılında 9 bin 580 metre, Derince ilçesinde ise 7 bin 817 metre uzunlukta cadde, bulvar ve köy yolu yapıldı. Kandıra'da 26 bin 900 metre, Kartepe ilçesinde de 16 bin 610 metre uzunlukta yol yapıldı.

İZMİT'TE 15 BİN TON ASFALT SERİMİ

İzmit ilçesinde 2021 yılında 38 bin 410 metre yol yapan Büyükşehir, 12 bin 816 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Bakım ve onarım için 3 bin ton da asfalt yama kullanılan İzmit ilçesinde, 15 bin metrekare parke 10 bin metre bordür, 2 bin 500 metreküpte taş duvar imaları yapıldı.

KARAMÜRSEL TEPEKÖY EŞDÜZEY KAVŞAĞI

Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı yapılacak. Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşak çözümü ile Tepeköy kuzey ve güney bağlantısı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile dönüş cepleri sayesinde İzmit istikametinden sahile dönüş ve Yalova istikametinden Tepeköy'e dönüşler mümkün olacak.

STADYUM BAĞLANTI YOLU

Köseköy Koridoru Alikahya Bağlantı Yolu yapımı kapsamında kuzey bağlantı yolu devamında TEM altındaki menfez revize edilerek 2×2 yol geçişimi sağlayacak şekilde yenilenecek. Yirim Dere Köprüsü yeni güzergaha uygun olarak yeniden yapılacak. Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Yapım İşi kapsamında toplam 12 kilometre uzunluğunda yol yapılacak. Projede 4 adet betonarme köprü ve D-100 üzerinde 1 adet üst geçit inşa edilecek. Toplam 826 metre uzunluğunda menfez yapılacak olan projede 32 bin 830 metrekare parke yapılacak. Toplam 130 bin metreküp kazı ve 71 bin ton üst yapı yapılacak olan proje kapsamında 10 bin 590 metre uzunluğunda drenaj hattı inşa edilecek.

TRAMVAY KURUÇEŞMEYE UZUYOR

Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak Akçaray tramvay hattı projesinde D-100 Karayolu'nun bir bölümü yeni yerine alınmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdi de proje kapsamındaki iki yeni yaya üstgeçidi ve Plajyolu İstasyonu'ndan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak yol için çalışıyor. Bu geçişin sağlanabilmesi için 290 metre uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı Tramvay Üst Geçidi inşa ediliyor. Tramvay üst geçidinin orta ayaklarının inşası için fore kazık imalatı yapılıyor.

İLİMTEPE YOLU İÇİN OTOYOL GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

Körfez Yeni Yalı Mahallesinden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5, 2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında TEM üzerinden geçilerek Yeni Yalı Mahallesi'nden Yunus Emre Caddesi'ne geçiş sağlanacak. Otoyol geçiş köprüsü ve dere ıslahı çalışmaları Körfez ilçesinde sürdürülüyor.

GEBZE TEM OTOYOLU KÖPRÜLERİ BAĞLANTI YOLLARI

Gebze Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap çalışmaları kapsamında Yeni Kirazpınar Köprüsü yapımı çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ise yan yolları inşa ettiği proje tamamlandığında bölgedeki trafik daha düzenli hale gelecek.

ÜNİVERSİTE YOLU ÜSTGEÇİT

Kocaeli Üniversitesi Yurtlar Bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaya üst geçidi yapılıyor.

GÖLCÜK DEVLET HASTANESİ YOLU

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunlukta yol için çalışmalara başlandı. Proje kapsamında İpekyolu Caddesi üzerinde 630 no'lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 no'lu sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Kazıklı Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapılıyor. 1. 170 ton asfalt serimi yapılacak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale gelecek.

BAŞİSKELE BAŞYİĞİT-KANAL YOLU CADDELERİ BAĞLANTI YOLU

Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak. Başiskele Kanal Yolu Caddesi ile Başyiğit Caddesi arası köprü bağlantı yolları ve kanal Islahı yapılarak Başiskele İlçesi'ne yeni bir cadde kazandırılacak. 696 metre uzunluğundaki yeni yol, betonarme köprü ile Başyiğit Caddesi ve Kanal Yolu Caddelerini birleştirecek. 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışmaları yapılacak proje kapsamında, Kiraz Çayı üzerinde betonarme köprü ve dere ıslah çalışmaları için kazı çalışmaları yapılıyor.

AYGIR DERESİ ISLAH EDİLİYOR

Kartepe İlçesinde Aygır Deresinde ıslah çalışmaları yapımına başlandı. Islah çalışması kapsamında derenin 116 metrelik kısmında, 8 metre genişlik korunacak ve 1765 metreküp hazır beton dökülecek. 3 bin metreküp kazı yapılacak dere ıslah çalışmaları kapsamında 1. 100 metreküpte dolgu malzemesi kullanılacak. Bin metre kare 1, 5 metre genişlikte kaldırım yapılacak bölgede, 7 metre genişlikte parke yol da yapılacak.

ÜSTGEÇİTLERİN BAKIM ONARIMINA BAŞLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımına başladı. D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

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