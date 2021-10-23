"Kocaeli'nde korona hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildiği iddiası"

Son dönemlerde koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilaçlarının son kullanma tarihi geçtiği halde, etiketlerin güncellenerek hastalara verildiğine dair tartışmalar gündeme sıkça yer alıyor. Kocaeli'nde yaşayan bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımla bu iddia yeniden tartışmaya açıldı.

BAKANLIK İDDİAYI YALANLADI: BU RUTİN BİR İŞLEM

Bir yakınına verilen ilacın, tarihi geçtiği halde yeni bir etiket yapıştırılarak satıldığını iddia eden kullanıcıya Sağlık Bakanlığı'nın destek hesabından yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, etiket güncellemelerinin rutin bir işlem olduğu belirtilerek, iddialar yalanlandı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid-19 tedavisinde kullanılan "favipiravir" etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür.

''STABİLİTE ÇALIŞMALARI SONUCU ETİKET GÜNCELLENDİ''

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi'nde yer alan "favipiravir" etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir.

Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. ''

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