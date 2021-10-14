Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, ikamet ettikleri adreslerde yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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