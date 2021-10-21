Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 14 Ekim'deki eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MİT'ten PKKKCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon

 MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKKKCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title