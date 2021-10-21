Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 14 Ekim'deki eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
PKK/YPG/YPJ üyesi oldukları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Son dakika! MİT'ten PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı