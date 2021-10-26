Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye geçti - Haberler
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Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada "mavi kategori"ye geçti

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Kocaeli, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi kategori"deki iller arasına girdiğini bildirdi.

KOCAELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek "mavi kategori"deki iller arasına girdiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Kocaeli ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." ifadesini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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