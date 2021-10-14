Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ereğli Mahallesi'nde C.C. (27) idaresindeki 41 AHL 563 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüldü. Yangın otomobilde hasara yol açtı.
Karamürsel'de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Karamürsel'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kayacık Mahallesi'nde F.S.K. (33) idaresindeki 34 NV 8476 plakalı otomobil, Y.T.K'nin (35) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza yapan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde ilerleyen A.A'nın kullandığı 41 UM 201 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Minibüs, Anadolu Otoyolu 3. etap üst geçit şantiyesine girerek durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.
Kaza yapan araç, trafikten men edilerek otoparka çekildi.