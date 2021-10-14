Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de iki tırda 107 kilogram eroin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki tırda 107 kilogram eroin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda iki tırı durdurmuştu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile yapılan aramada, dorse çatı iskeleti içerisine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Mahkemede güldüren anlar! Kendisine 'İnsan eti yiyor' diyen şahsa 'Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun' diye karşılık verdi

Mahkemede güldüren anlar! Kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi

 Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış

Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola
Spor Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Donald Trump Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:19:00. #1.12#