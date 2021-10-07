Kocaeli'de yılın ilk 9 ayında 94 proje hayata geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de yılın ilk 9 ayında 94 proje hayata geçirildi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'de yılın ilk 9 ayında 94 proje hayata geçirildi

Kocaeli'de, bu yılın ilk üç çeyreğinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından 94 proje tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bu yılın ilk üç çeyreğinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından 94 proje tamamlandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yavuz, 2021 yılı yatırımlarının proje tutar toplamının 16 milyar 935 milyon lira olduğunu belirterek, İl Yatırım Takip Sistemine girilen verilere göre, kentte bu yıl, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından toplam 502 proje uygulanmakta olduğunu söyledi.

Eylül ayı sonu itibarıyla 94 projenin tamamlandığını kaydeden Yavuz, "Devam eden proje sayısı 305, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 46, henüz başlanamayan proje sayısı 55, tasfiye edilen iş sayısı ise 2'dir. 2021 yılı yatırımlarının proje tutarı toplamı 16 milyar 935 milyon liradır. 2021 yılı ödenek toplamı ise 5 milyar 217 milyon lira olup, ilk 9 aylık dönem sonuna kadar bu ödenekten yapılan harcama toplamı ise 2 milyar 519 milyon liradır." diye konuştu.

Yavuz, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Yetkililer tarafından yapılan sunumların ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, yapımı devam eden projeler hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıya, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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