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Kocaeli'de yasa dışı kripto para üretim tesisindeki 650 cihaza el konuldu

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de yasa dışı kripto para üretim tesisindeki 650 cihaza el konuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapıldığı iddia edilen tesiste 650 cihaz ele geçirildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapıldığı iddia edilen tesiste 650 cihaz ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı Mahallesi'nde yasa dışı kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından S.C'ye ait işletmeye operasyon düzenlendi.

Ekipler, işletme sahasının daha önce iflas etmiş bir fabrikanın bölmesi olduğu ve fabrikanın mühürlü olması sebebiyle işletmeye duvarı delmek suretiyle giriş yapıldığını tespit etti.

Ayrıca, kaçak elektrik hattı çekilerek oluşturulan trafoyla bağlantı yapılarak yaklaşık 9 milyon 750 bin lira değerindeki 650 cihazla kripto para üretimi yapıldığı belirlendi.

Kripto para üretim cihazlarına el konulurken, oluşturulan sistem sayesinde aylık 60 bin dolar haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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