Kocaeli'de sağanak etkili oldu

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sabah işlerine giden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 karayolu geçişinde trafik zaman zaman yavaş ilerledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.