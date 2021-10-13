Kocaeli'de sağanak etkili oldu - Haberler
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Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ulaşım yavaşladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Sabah işlerine giden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 karayolu geçişinde trafik zaman zaman yavaş ilerledi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de sağanak etkili oldu

Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış

Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış
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