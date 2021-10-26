Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.Y. (44), Çayırova ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

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