Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü tutuklandı
AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.Y. (44), Çayırova ilçesinde yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet