Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

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ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Emek Mahallesi 45 ve 41 Sokak kesişiminde Adem T. idaresindeki 41 P 2894 plakalı servis minibüsü ile Zeynep G. yönetimindeki 41 YM 392 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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