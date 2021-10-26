Kocaeli'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
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ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.
Emek Mahallesi 45 ve 41 Sokak kesişiminde Adem T. idaresindeki 41 P 2894 plakalı servis minibüsü ile Zeynep G. yönetimindeki 41 YM 392 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri