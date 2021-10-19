Kocaeli'de sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA - Haberler | Güncel
Kocaeli'de sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satmak suretiyle kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahte altın satmak suretiyle kuyumcuları dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepecik Mahallesi'nde 3 farklı kuyumcuya sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, H.L'yi Kartepe, V.C'yi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 sahte altınla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.?

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