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Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Akbal Mahallesi'nde faaliyet gösteren raf fabrikasının asit tanklarının bulunduğu polisaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Raf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Murat Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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