Kocaeli'de PKK'ya operasyon: 4 gözaltı
KOCAELİ'de jandarmanın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de jandarmanın bölücü terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmanın ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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