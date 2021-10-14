Kocaeli'de PKK'ya operasyon: 4 gözaltı - Haberler
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Kocaeli'de PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
Kocaeli'de PKK'ya operasyon: 4 gözaltı

KOCAELİ'de jandarmanın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de jandarmanın bölücü terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlediği operasyonda örgüt üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmanın ardından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri
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