Kocaeli'de park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan 06 GL 747 plakalı otomobilden dumanların çıktığını fark eden otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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