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Kocaeli'de panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde İ.Y. yönetimindeki 41 ACC 190 plakalı panelvan ile S.S'nin kullandığı 33 NJ 451 plakalı otomobil çarpıştı.

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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