Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osmanyılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde, Ali K. yönetimindeki 34 SD 6097 otomobil ile Uzay D. idaresindeki 41 AID 736 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şans Oyunları Kubilay Aka
Spor Ozan Tufan Lewis Hamilton Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 03:13:08. #1.13#