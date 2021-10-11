Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osmanyılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde, Ali K. yönetimindeki 34 SD 6097 otomobil ile Uzay D. idaresindeki 41 AID 736 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.