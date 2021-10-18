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Kocaeli'de otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Hacı A. idaresindeki 34 CSN 660 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yol ayrımında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, 16 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Sürücünün ehliyetine el koyan ekipler, Hacı A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira idari para cezası uyguladı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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