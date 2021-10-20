Kocaeli'de operasyonlardan kaçan 4 PKK'lı terörist yakalandı

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sırasında Türkiye'ye kaçak yollardan girerek saklanan terör örgütü Pkk üyesi oldukları iddiasıyla 1'i kadın 4 kişiyi yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 1'i kadın 4 kişiyi takibe aldı. Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla H.H., Ö.Ö., M.K. ve Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. H.H.'nin, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin Cinderes bölgesindeki kadın biriminde sözde komutan olduğu, örgütsel ve silahlı faaliyetler gerçekleştirdiği belirlendi. H.H.'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.