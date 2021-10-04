Kocaeli'de okul müdürü Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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Kocaeli'de okul müdürü Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de okul müdürü Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören okul müdürü yaşamını yitirdi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Okul Müdürü yaşamını yitirdi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gökdemir, Kovid tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Lütfen aşımızı olalım." ifadelerini kullandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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