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Kocaeli'de minibüste çok sayıda sentetik ecza ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de minibüste çok sayıda sentetik ecza ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'de bir minibüste 68 bin 320 sentetik ecza ve 391 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir minibüste 68 bin 320 sentetik ecza ve 391 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, bir minibüs Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, koliler içinde 68 bin 320 sentetik ecza ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 391 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.B. ve N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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