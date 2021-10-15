Kurallara uymayan sürücüler 'drone'dan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, 8-14 Ekim'de "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 1060 sürücüye ceza yazıldı, 48 araç trafikten men edildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 8-14 Ekim'de "drone" desteğiyle yapılan trafik uygulamasında 1060 sürücüye ceza yazıldı, 48 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 08-14 Ekim tarihlerinde, trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları ile yaralanmaları azaltmak amacıyla drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı ve emniyet şeridi ihlali denetimlerinde 1339 araç kontrol edildi.

Denetimlerde, emniyet kemeri takmamaktan 413, kırmızı ışık ihlalinden 303, araç kullanırken cep telefonu kullanımından 305, emniyet şeridi ihlalinden 39 araca cezai işlem uygulandı, 48 araç trafikten men edildi.

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler drone dan kaçamadı

Kurallara uymayan sürücüler
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir İsmet Uçma Koray Aydın Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kurallara uymayan sürücüler 'drone'dan kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:35:04. #1.11#