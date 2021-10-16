Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erken doğum yapan Nurcan Türtük, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türtük'ün Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Bu süreçte erken doğum yapan Türtük'ün prematüre bebeğinin tedavisi ise Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kuvözde devam ediliyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen Türtük, hamile olduğu için aşı olmaktan kaçındığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu süreçte virüse yakalandım. Bir aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım, entübe edildim. Çok zorlu bir süreçti. Virüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım. Aşı olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım."

Eşinin aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını aktaran Türtük, "Eşim 2-3 günde atlattı. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Ancak ben aşı olmadığım için 1 aydır bunları yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum; aşınızı olun, özellikle hamileler. Allah kimseye yaşatmasın, ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti." ifadesini kullandı.