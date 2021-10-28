Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti - Haberler
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Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği takside kız arkadaşını öldüren şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bindiği takside kız arkadaşını öldüren şüpheli, taksi şoförünün aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürmesi sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saraylı Mahallesi mevkisinde taksiyle ormanlık alana doğru giden A.A. (51), seyir halindeyken ayrılmak istediğini söyleyen yanındaki kız arkadaşı S.G. (49) ile tartışmaya başladı. Şüpheli, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki silahla S.G'yi vurdu.

Silahla tehdit edildiği için yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. A.A, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. S.G'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de kız arkadaşını öldüren şüpheli, cesedin bulunduğu taksiyle emniyete gitti

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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