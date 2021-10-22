Kocaeli'de kargo kamyonuyla işçi servisinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kargo kamyonu ile işçi servisi çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kargo kamyonu ile İşçi servisi çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Erdal K. idaresindeki 34 LAM 562 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Cevdet Ö. yönetimindeki 34 JA 7250 plakalı kargo kamyonuyla çarpıştı.
Kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden Fatma D, İbrahim D, Kader K., Zahide D. ve İbrahim A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri