Kocaeli'de karantina yasağını ihlal eden 37 kişiye işlem yapıldı
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem yapıldı.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 27 Eylül-3 Ekim'de çeşitli faaliyet ve denetimler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda zorunlu karantina yasağını ihlal eden 30 kişiye idari, 7 kişiye adli işlem uygulandı.
Ekipler, 17 bin 12 iş yerini 9 bin 717 kez denetledi, kurallara uymadığı gerekçesiyle 2 iş yerine idari işlem yaptı.
Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ise 53 bin 869 araç kontrol edildi, 72 bin 708 kişi sorgulandı.
Salgın süresince çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grupları 5 bin 179 kişinin talebini karşıladı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 716 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
Ayrıca, 112, 155, 156 ve diğer kurumlarla iletişim hatları üzerinden yapılan 88 talep yerine getirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Eylül ayında 5 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Aleyna'nın sır ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Ölmeden önce şüpheliyi şikayet etmiş
Son dakika haber! Tayvan, hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurdu