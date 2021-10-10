Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde Ankara istikametine giden K.K. idaresindeki 41 AFC 224 plakalı motosiklet, Feniş mevkisinde kaldırıma çarptı.
Yola savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri