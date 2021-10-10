Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi'nde Ankara istikametine giden K.K. idaresindeki 41 AFC 224 plakalı motosiklet, Feniş mevkisinde kaldırıma çarptı.

Yola savrularak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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