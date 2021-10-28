Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 makaron ve yaklaşık 13 kilogram tütün yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 makaron ve yaklaşık 13 kilogram tütün yakalandı

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 makaron ve yaklaşık 13 kilogram tütün yakalandı

Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gölcük ilçesinde 2 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 47 bin 560 dolu, 22 bin 600 boş makaron ve 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title