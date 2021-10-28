Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 makaron ve yaklaşık 13 kilogram tütün yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gölcük ilçesinde 2 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalarda, 47 bin 560 dolu, 22 bin 600 boş makaron ve 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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