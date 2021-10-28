Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 makaron ve yaklaşık 13 kilogram tütün yakalandı
AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kaçak 70 bin 160 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gölcük ilçesinde 2 ayrı adreste arama yapıldı.
Aramalarda, 47 bin 560 dolu, 22 bin 600 boş makaron ve 12 kilo 830 gram kıyılmış tütün bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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