Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi'nde Bağdat Caddesi ile Bahar Caddesi kesişiminde Bayram Z. idaresindeki 41 AHL 653 plakalı otomobil ile Muharrem Ç'nin kullandığı 34 TE 2313 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, aralarında otomobil sürücüsü Bayram Z'nin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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