Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hırsızlıktan aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

"Hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu gerekçesiyle aranan M.T.A (21), Gebze ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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