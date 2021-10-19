Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hafif ticari araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nda yapılan uygulama sırasında durdurulan bir hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hafif ticari araçta 10 düzensiz göçmen yakalandı
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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