Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.K. idaresindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki 54 AEH 177 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi.

Kazada minibüsteki 5 kadın ile diğer araçtaki 1 kadın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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