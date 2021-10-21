Kocaeli'de fındık üretimi artırılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de fındık üretiminde yüksek kalite ve verimlilik artışı sağlanması hedefiyle "Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" projesi hayata geçirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kandıra ilçesi Erikli Mahallesi'nde muhtar Ramazan Ören'e ait fındık bahçesinde gerçekleştirilen programda, "Fındık Bahçelerinde Islah Çalışması" projesini Ordu valisiyken uyguladığını ve başarı elde edildiğini söyledi.

Yavuz, kentte de uygulanmasını istediği bu projenin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatıldığını ifade etti.

Ordu'dan gelen uzmanların fındık üreticilerine bilgi verdiğini dile getiren Yavuz, proje sayesinde Kocaeli'de fındık kalitesinde ve üretiminde artış sağlanacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirten Yavuz, tarımsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik projelerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

"Çiftçilerimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ederiz"

Büyükakın da Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek için projeler geliştirerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Vali Yavuz'un gündeme getirmesi üzerine bu projeyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile başlattıklarını ifade eden Büyükakın, "Sayın Valimiz, benzer projeyi Ordu valisiyken uygulamış ve başarılı olunmuş. 'Burada da yapılsa nasıl olur?' dedi. Biz de 'çiftçilerimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ederiz' dedik ve projemizi başlattık." diye konuştu.

Kocaeli'deki tarım alanlarının yüzde 9'unda fındık yetiştirildiğini, yaklaşık 86 bin dekar alanda 5500 ailenin geçimini fındıktan sağladığını anlatan Büyükakın, en fazla fındık tarımının yapıldığı Kandıra, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde proje kapsamında ilk etapta belirlenen 100 fındık üreticisine ekipman ve teçhizat desteği sağlanacağını ve uygulamalı eğitim verileceğini dile getirdi.

Uzman personel gözetiminde budama, bakım, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi teknik uygulamaların, çiftçilerin arazilerinde yerinde tatbik edilerek örnek bahçeler oluşturulacağını söyleyen Büyükakın, doğru uygulamalarla birim alanda verim ve kalite artışına ulaşılacağını dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil de projeyle bir yıl sonra fındık üretiminde yüzde 30, çiftçi gelirlerinde de 5 milyon lira artış hedeflendiğini söyledi.

Çil, proje ortağı olan Büyükşehir Belediyesine, başta ekipman olmak üzere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve Büyükakın, projeye dahil olan fındık üreticilerine ekipmanlarını teslim etti, fındık budama uygulaması yaptı.

Yavuz ve Büyükakın ayrıca, Erikli Mahallesi ve çevresine 1952 yılında ilk fındık fidesini dikerek bu ürünün yaygınlaşmasına öncülük eden 91 yaşındaki Hüseyin Cankurt'a teşekkür etti.