Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçlamayla arandığı tespit edilen bir şüpheli Başiskele'de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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