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Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı çiftin evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı çiftin evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üzerindeki ahşaptan yapılan çekme katta yaşayan Mustafa ve Satı Töngel (75) çiftinin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden yaşlı çift, hızla dışarı çıkarak yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmaları izlerken fenalaşan yaşlı çifte ambulansta müdahale edildi.

Mutfak tüpünden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

Son dakika haber | Evlerinde yangın çıktığı için fenalaşan yaşlı çift ayakta tedavi edildi

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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