Kocaeli'de evinde başına kurşun isabet eden kişinin ölümüne ilişkin davada karar

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin evindeyken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuklu iki sanık, "olası kastla adam öldürme" suçundan 17 yıl altışar ay hapisle cezalandırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk T. ve Faruk K, maktul Taner Çakmak'ın ablası Hülya Çakmak ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar M.A. ve E.B. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar etti.

Esasa ilişkin savunmalarını yapan sanıklardan Faruk K, silah sıkılınca can havliyle kendisini koruduğunu, olay yerinde bulunduğu için pişman olduğunu söyledi.

Faruk T. ise olayın gerçekleştiği sokağın başka bir yer olduğunu iddia ederek, Kocaeli'ye çalışmak için geldiğini, kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti.

Sanık avukatları da önceki savunmalarını tekrar ederek, müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk T. ve Faruk K'yi "olası kastla adam öldürme" suçundan 17 yıl altışar ay, tutuksuz sanık M.A'ya karşı işledikleri "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 5 yıl 7 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen oranda hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan M.A. ise Faruk T. ve Faruk A'ya karşı işlediği "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilirken, sanık E.B'nin beraatine karar verildi.

Olay

Körfez ilçesinde 20 Ekim 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinde otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Taner Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Faruk T. ve arkadaşı Faruk K, tutuklanmıştı.