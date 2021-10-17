Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.

Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.

A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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