Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İstanbul yönüne giden E.D. idaresindeki 41 YK 214 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Körfez gişeleri bağlantı yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.D, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonun deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Bağlantı yolunun ulaşıma kapanması yüzünden sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendirildi.
AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri
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