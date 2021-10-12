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Kocaeli'de cinayet sanığına müebbet hapis talebi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de cinayet sanığına müebbet hapis talebi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih O, taraf avukatları ve maktul Çelebi Aydaş'ın yakınları katıldı.

Dosyaya gönderilen evrakların okunmasının ardından söz verilen katılanlardan maktulün eşi Ayten Aydaş, şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Katılan avukatı da sanığın cezalandırılmasını, hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Fatih O, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda kendisiyle ilgili bir tanı konulduysa tedavi olmak istediğini dile getirdi.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere sanık avukatına süre verilmesine karar vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

Olay

Gölcük ilçesinde 16 Haziran 2019'da Çelebi Aydaş, 7 yaşındaki oğluyla evde olduğu sırada evine gelen arkadaşıyla alkol aldıktan sonra uyumuştu.

Aydaş'ı uyuduğu sırada silahla öldürdükten sonra kaçan Fatih O, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalıntı otomobille Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gezerken yakalamıştı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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