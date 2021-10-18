Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Seka Park'ta, dün boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'yi mutfak görevlisi olarak çalıştığı kafeteryada bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u ihlal" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.Ç'nin İzmit Seka Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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