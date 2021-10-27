Kocaeli'de beton bariyere çarpan kamyon trafiği aksattı - Haberler
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Kocaeli'de beton bariyere çarpan kamyon trafiği aksattı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de beton bariyere çarpan kamyon trafiği aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde profil demir yüklü kamyonun beton bariyere çarpması, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde profil demir yüklü kamyonun beton bariyere çarpması, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

D-100 kara yolu Tavşanlı Mahallesi geçişinde Abdurrahman B. idaresindeki 34 LU 1800 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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