Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi'nde Aşıroğlu ve Mithatpaşa caddelerinin kesişiminde E.K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı belediye otobüsü, 34 JF 6432 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı otobüsteki yolcular yara almadan atlattı, sürücüler ile otomobildeki Fatma G. hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Fatma G, özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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